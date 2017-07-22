Мората прилетел в Сингапур, где "Челси" готовится к новому сезону

Новичок "Челси" Альваро Мората прилетел в Сингапур, гле лондонская команда готовится к предстоящему сезону.

Напомним, что "синие" заплатили за испанца 80 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.

Фото: Альваро Мората в Сингапуре

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