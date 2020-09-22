Мората прилетел в Турин для завершения перехода в "Ювентус"
Туринский "Ювентус" анонсировал возвращение в клуб нападающего "Атлетико" Альваро Мораты.
Пресс-служба "старая синьора" показала кадры прибытия 27-летнего футболиста в аэропорт.
@AlvaroMorata is in town! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/LHvCZXUkKy— JuventusFC (@juventusfc) September 21, 2020
Ожидается, что сегодня испанец пройдёт медобследование и заключит контракт с "Ювентусом".
Ранее сообщалось, что чемпион Италии арендует Морату за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов.
Форвард выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год, сыграл 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.
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