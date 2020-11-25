Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем"

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Мората принес победу "Ювентусу" над "Ференцварошем"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" на своем поле обыграл "Ференцварош" со счетом 2:1. Счет открыт Мюрто Узуни, но вскоре равновесие восстановил Криштиану Роналду. Победный гол на 92-й минуте забил Альваро Мората.

"Ювентус" Италия – "Ференцварош" Венгрия - 2:1 (1:1)
Голы: Узуни, 19 - 0:1, Роналду, 35 - 1:1, Мората, 90+2 - 2:1

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Бентанкур, Куадрадо, Артур, Маккенни (Кулусевски, 62), Бернардески (Кьеза, 62), Роналду, Дибала (Мората, 62).

"Ференцварош": Дибус, Фримпонг, Двали, Блажич, Хайстер, Нген (Боли, 70), Шигер, Зубков (Изаэл, 70), Сомалиа, Узуни, Ловренчич.

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