Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората принял решение по своему будущему, информирует Transfers LlVE.

По сведениям источника, 25-летний нападающий заинтересован в переходе в "Милан", который ведет переговоры с "аристократами" по его трансферу. Однако препятствием на пути возможного переезда испанца на "Сан-Сиро" могут стать высокие финансовые притязания его клуба, который желает получить за своего игрока не менее 70-ти миллионов евро.

Напомним, "Милан" уже знает, во сколько "Челси" оценил Морату. | soccernews.ru