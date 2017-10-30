Мората: "Пришел в "Челси" из-за Конте"
Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората объяснил, почему он решился на переход в стан "аристократов".
"Да, я перешел в "Челси", потому что здесь был Антонио Конте. Мы начали обсуждать мой трансфер еще прошлой весной, и, наконец, я оказался здесь, в Лондоне. Я был в долгу перед Конте, потому что он привел меня в "Ювентус", после чего он отправился работать со сборной Италии. Когда я узнал, что он хочет заполучить меня в "Челси", я не колебался", - цитирует 25-летнего нападающего le10sport.
Напомним, Мората жалеет об уходе из "Ювентуса". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4