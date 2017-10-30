Мората: "Пришел в "Челси" из-за Конте"

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Мората: "Пришел в "Челси" из-за Конте"Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората объяснил, почему он решился на переход в стан "аристократов".

"Да, я перешел в "Челси", потому что здесь был Антонио Конте. Мы начали обсуждать мой трансфер еще прошлой весной, и, наконец, я оказался здесь, в Лондоне. Я был в долгу перед Конте, потому что он привел меня в "Ювентус", после чего он отправился работать со сборной Италии. Когда я узнал, что он хочет заполучить меня в "Челси", я не колебался", - цитирует 25-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Мората жалеет об уходе из "Ювентуса". | soccernews.ru

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