Мората прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Испании на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Так, в своем твиттере 25-летний нападающий "аристократов" написал: "Желаю удачи на Чемпионате Мира! Теперь я буду поддерживать и подбадривать команду до конца, как и всегда!".

В нынешнем сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за "Челси".

Напомним, заявка сборной Испании на ЧМ-2018 выглядит следующим образом. | soccernews.ru