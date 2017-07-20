Мората прокомментировал свой скорый переход в "Челси"

Испанский форвард Альваро Мората, который в ближайшее время перейдёт из "Реала" в "Челси", высказался о скорой смене клубной прописки.

"Я очень рад. Надеюсь, в четверг уже буду в "Челси", который всегда восхищался мной. Не думаю, что вернусь в "Реал". У меня была чёткая цель - сменить клуб. Межсезонье выдалось странным, и я не успокоюсь до тех пор, пока не пройду медосмотр. Надеюсь, у меня в "Челси" всё получится. Я ещё способен прибавить. Если бы так не думал, то не уходил бы из "Реала". Я поблагодарил Зидана за всё и пожелал ему удачи в предстоящем сезоне. И я очень благодарен всем болельщикам команды, которые в очередной раз поддержали меня. "Реалу" я всегда буду желать всего самого лучшего" - цитирует футболиста Marca.

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