Мората прошел медобследование в "Атлетико"

Форвард "Челси" Альваро Мората практически завершил переход в "Атлетико".

Как сообщает AS, футболист успешно прошел медобследование в мадридском клубе. Осталось только подписать соглашение, но, скорее всего, это произойдет завтра.

Ожидается, что "Атлетико" заплатит за аренду Мораты 7,5 миллиона евро, а также сможет потом выкупить его за 40 миллионов евро.

Соглашение Мораты с "матрасниками" будет рассчитано до 2020 года.

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