Мората прошел медобследование в "Атлетико"
Форвард "Челси" Альваро Мората практически завершил переход в "Атлетико".
Как сообщает AS, футболист успешно прошел медобследование в мадридском клубе. Осталось только подписать соглашение, но, скорее всего, это произойдет завтра.
Ожидается, что "Атлетико" заплатит за аренду Мораты 7,5 миллиона евро, а также сможет потом выкупить его за 40 миллионов евро.
Соглашение Мораты с "матрасниками" будет рассчитано до 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Реал Вальядолид
|21
|25
|13
|Жирона
|20
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11