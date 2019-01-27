Мората прошел медобследование в "Атлетико"

Теги атлетико мадридальваро моратачелситрансферы

Мората прошел медобследование в "Атлетико"

Форвард "Челси" Альваро Мората практически завершил переход в "Атлетико".

Как сообщает AS, футболист успешно прошел медобследование в мадридском клубе. Осталось только подписать соглашение, но, скорее всего, это произойдет завтра.

Ожидается, что "Атлетико" заплатит за аренду Мораты 7,5 миллиона евро, а также сможет потом выкупить его за 40 миллионов евро.

Соглашение Мораты с "матрасниками" будет рассчитано до 2020 года.

Читайте также: Болельщики "Атлетико" выступили против трансфера Мораты. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Севилья Севилья 21 36
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Леванте Леванте 21 26
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
13 Жирона Жирона 20 24
14 Эспаньол Эспаньол 20 24
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов