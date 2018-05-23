Мората провёл встречу со спортивным директором "Ювентуса"
Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората провёл встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, на переговорах, которые состоялись сегодня, также присутствовал агент футболиста Хуанма Лопес.
Пока достоверно неизвестно, что обсуждали Мората, Лопес и Паратичи, однако вполне очевидно, что целью встречи был обмен мнениями по поводу возможного переезда нападающего в Турин.
Не пропустите: "Ювентус" может использовать основного форварда в сделке по Морате. | http://soccernews.ru
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