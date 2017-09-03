Мората рассказал, чего ему не хватало в "Реале"

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората рассказал, чего ему не хватало в его бывшем клубе мадридском "Реале".

"Чего мне не хватало, чтобы доказать свою состоятельность в "Реале". Пяти сыгранных матчей подряд. В Мадриде я никогда не играл в пяти играх кряду", - приводит слова 24-летнего нападающего "аристократов" El Pais.

Напомним, Мората прокомментировал победу сборной Испании над Италией. | soccernews.ru