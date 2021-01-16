Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду
Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората поделился впечатлениями от совместной игры с нападающим Криштиану Роналду.
"Я давно знаком с Криштиану, играть с ним легко. Иногда он забивает в таких моментах, что любой другой футболист так не сможет. Я понимаю его движения и то, что он любит делать. Я часто увожу его опекунов за собой. За счёт этого ему легче, ведь против него не играют два-три защитника. Играть с Роналду - удовольствие. Он всё ещё один из лучших в истории футбола.
Криштиану великолепен. Он обладает невероятным уровнем и может играть на любой позиции в атаке. Я могу только наслаждаться этим каждый день, и, надеюсь, ещё долго помогать ему. Когда я перешёл в "Ювентус", то был взволнован, что будут играть с Роналду и Дибалой. Это футболисты топ-уровня. Буду рассказывать детям, что играл с ними", - приводит слова Мораты Sky Sport Italia.
Стоит отметить, что испанец и португалец уже выступали ранее вместе за мадридский "Реал".
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Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17