Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората поделился впечатлениями от совместной игры с нападающим Криштиану Роналду.

"Я давно знаком с Криштиану, играть с ним легко. Иногда он забивает в таких моментах, что любой другой футболист так не сможет. Я понимаю его движения и то, что он любит делать. Я часто увожу его опекунов за собой. За счёт этого ему легче, ведь против него не играют два-три защитника. Играть с Роналду - удовольствие. Он всё ещё один из лучших в истории футбола.

Криштиану великолепен. Он обладает невероятным уровнем и может играть на любой позиции в атаке. Я могу только наслаждаться этим каждый день, и, надеюсь, ещё долго помогать ему. Когда я перешёл в "Ювентус", то был взволнован, что будут играть с Роналду и Дибалой. Это футболисты топ-уровня. Буду рассказывать детям, что играл с ними", - приводит слова Мораты Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что испанец и португалец уже выступали ранее вместе за мадридский "Реал".

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