Мората рассказал, как чувствует себя в "Ювентусе"
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората, играющий на данный момент в аренде в "Ювентусе", рассказал о своих ощущениях от прибывания в туринском клубе.
"Чувствую себя нужным в "Ювентусе". Понимаю, что меня здесь любят. Тут есть все, что мне нужно.
У меня есть много возможностей прогрессировать. Если эта команда продолжит играть также, она может далеко зайти.
Я чувствую себя сейчас совершенным игроком. Годы идут и мне уже не 20 лет. Все, через что я прошел в своей карьере, всегда помогает мне", - цитирует Мората As.
В текущем сезоне футболист набрал 8 балоов (6+2) в 7 матчах за комнаду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17