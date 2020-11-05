Мората рассказал, как чувствует себя в "Ювентусе"

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Мората рассказал, как чувствует себя в "Ювентусе"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората, играющий на данный момент в аренде в "Ювентусе", рассказал о своих ощущениях от прибывания в туринском клубе.

"Чувствую себя нужным в "Ювентусе". Понимаю, что меня здесь любят. Тут есть все, что мне нужно.

У меня есть много возможностей прогрессировать. Если эта команда продолжит играть также, она может далеко зайти.

Я чувствую себя сейчас совершенным игроком. Годы идут и мне уже не 20 лет. Все, через что я прошел в своей карьере, всегда помогает мне", - цитирует Мората As.

В текущем сезоне футболист набрал 8 балоов (6+2) в 7 матчах за комнаду.

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