Мората рассказал, как переживал после не забитого пенальти в Суперкубке Англии

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, как он чувствовал себя после не забитого пенальти в Суперкубке Англии.

"Я ужасно себя чувствовал поле того, как не забил пенальти в игре за Суперкубок Англии против "Арсенала". Два дня отходил после этого поражения. Жена даже хотела выгнать меня из дома.

В подобные моменты нужно оставаться сильным. Сейчас у нас все получается, и это хорошо. Мы добились важной победы в Лиге Чемпионов, теперь нас ждет ключевая игра в АПЛ" - приводят слова Мораты испанские СМИ.

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