Мората рассказал, какую задачу поставил перед собой

Форвард "Челси" и сборной Испании Альваро Мората рассказал, какую задачу он поставил перед собой.

"Я поставил перед собой задачу выиграть чемпионаты Англии, Испании и Италии. Это моя цель - выиграть Премьер-лигу и войти в историю как испанец, который завоевал титул в этих трёх странах" - цитирует 25-летнего нападающего Marca.

Напомним, что ранее Мората дважды побеждал с "Ювентусом" в Серии А и стал чемпионом Испании в составе "Реала" в прошлом сезоне.

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