Мората рассказал о планах на будущее

Фото: твиттер Мораты\Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и туринского "Ювентуса" Альваро Мората, который выступает в итальянском клубе на правах аренды из "Атлетико", поделился планами на будущее.

"Хочу остаться в "Ювентусе", но будущее не зависит от меня. Если я не смогу задержаться в Турине, всё равно буду преданным болельщиком этой команды", - сказал испанец.

Напомним, что у "Ювентуса" есть право выкупа Мораты.

В нынешнем сезоне он сыграл в 29 матчах Серии А, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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