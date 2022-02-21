Мората рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"
Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен
Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Альваро Мората, ныне выступающий в составе "Ювентуса" на правах аренды, рассказал о сорвавшемся трансфере в "Барселону" в январе.
"Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в "Ювентусе".
Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда", - цитирует испанца Фабрицио Романо.
Напомним, что аренда Мораты заканчивается грядущим летом и у "Ювентуса" есть право выкупа за 40 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|4
|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14