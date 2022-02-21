Мората рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"

Теги альваро моратабарселонаювентусатлетико мадридтрансферы

Мората рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Альваро Мората, ныне выступающий в составе "Ювентуса" на правах аренды, рассказал о сорвавшемся трансфере в "Барселону" в январе.

"Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в "Ювентусе".

Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

Напомним, что аренда Мораты заканчивается грядущим летом и у "Ювентуса" есть право выкупа за 40 миллионов евро.

Также не пропустите: Бернарду Силва мечтает о "Реале". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов