Мората рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Альваро Мората, ныне выступающий в составе "Ювентуса" на правах аренды, рассказал о сорвавшемся трансфере в "Барселону" в январе.

"Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в "Ювентусе".

Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда", - цитирует испанца Фабрицио Романо.

Напомним, что аренда Мораты заканчивается грядущим летом и у "Ювентуса" есть право выкупа за 40 миллионов евро.

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