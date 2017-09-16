Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората рассказал, под руководством кого из тренеров он хотел бы поиграть.

"Я играл под руководством Зинедина Зидана, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри. Теперь я работаю с Антонио Конте. Мне просто еще не хватает Гвардиолы или Клоппа", - цитирует 24-летнего нападающего The Sun.

Напомним, Мората рассказал об интересе, который летом к нему проявляли европейские клубы. | soccernews.ru