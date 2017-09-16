Мората рассказал, под руководством кого из тренеров он хотел бы поиграть

Теги альваро моратахосеп гвардиолаюрген клопп

Мората рассказал, под руководством кого из тренеров он хотел бы поигратьФорвард лондонского "Челси" Альваро Мората рассказал, под руководством кого из тренеров он хотел бы поиграть.

"Я играл под руководством Зинедина Зидана, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри. Теперь я работаю с Антонио Конте. Мне просто еще не хватает Гвардиолы или Клоппа", - цитирует 24-летнего нападающего The Sun.

Напомним, Мората рассказал об интересе, который летом к нему проявляли европейские клубы. | soccernews.ru

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