Мората рассказал, под руководством кого из тренеров он хотел бы поиграть
Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората рассказал, под руководством кого из тренеров он хотел бы поиграть.
"Я играл под руководством Зинедина Зидана, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри. Теперь я работаю с Антонио Конте. Мне просто еще не хватает Гвардиолы или Клоппа", - цитирует 24-летнего нападающего The Sun.
Напомним, Мората рассказал об интересе, который летом к нему проявляли европейские клубы. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|4
|6
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0