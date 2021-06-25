Мората рассказал, в чем сила сборной Испании

Теги чемпионат европыиспанияальваро мората

Мората рассказал, в чем сила сборной ИспанииФото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мората высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Хорватии.

"Я с 15 лет имел мечту сыграть на таком уровне. Это невероятно. В сборной Хорватии много мастеров, там играют Брозович, Модрич и Ковачич. Будет много борьбы, каждый из нас сделает все для победы.

Я считаю, что мы не слабее Франции или Германии. Нам еще нужно много чего улучшить, однако нет смысла думать, что мы лучше или хуже кого-то. Наша сила – в команде. Они не дадут нам создать много моментов", – заявил испанец.

Испания сыграет со сборной Хорватии 28 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Глазго.

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