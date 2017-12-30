Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората рассказал, вместе с каким форвардом хочет поиграть.

25-летний испанец признался, что ему интересно было бы видеть своим партнёром по атаке Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Мората добавил, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино даже приглашал его в свою команду, однако в то время он не мог покинуть "Реал".

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