Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората, права на которого принадлежат "Атлетико", надеется оказаться в "Барселоне".

По информации AS, 29-летнего футболиста очень расстроило нежелание главного тренера "старой синьоры" Массимилиано Аллегри отпускать его в "блауграну".

Напомним, что наставник "Ювентуса" заблокировал сделку, поскольку клубу не удаётся найти достойную замену для испанца.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Напомним, что форвард является воспитанником мадридского "Реала".

Не пропустите: Мойсе Кин не вернётся в ПСЖ: названа причина. | http://soccernews.ru