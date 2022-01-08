Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

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Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората, права на которого принадлежат "Атлетико", надеется оказаться в "Барселоне".

По информации AS, 29-летнего футболиста очень расстроило нежелание главного тренера "старой синьоры" Массимилиано Аллегри отпускать его в "блауграну".

Напомним, что наставник "Ювентуса" заблокировал сделку, поскольку клубу не удаётся найти достойную замену для испанца.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Напомним, что форвард является воспитанником мадридского "Реала".

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