Мората рекомендует "Челси" подписать бывшего форварда "Барселоны"

Теги челсиальваро моратасандро рамиресэвертон

Мората рекомендует "Челси" подписать бывшего форварда "Барселоны"Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората рекомендует своему клубу подписать воспитанника каталонской "Барселоны" Сандро Рамиреса, ныне выступающего за "Эвертон".

Как информирует испанская пресса, испанский нападающий "аристократов" считает, что его 22-летний соотечественник является идеальным кандидатом для усиления атакующей мощи команды.

В нынешнем сезоне Рамирес отметился 1 голевой передачей в 11 матчах за "Эвертон".

Напомним, "Челси" готов побить свой трансферный рекорд. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов