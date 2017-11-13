Мората рекомендует "Челси" подписать бывшего форварда "Барселоны"

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората рекомендует своему клубу подписать воспитанника каталонской "Барселоны" Сандро Рамиреса, ныне выступающего за "Эвертон".

Как информирует испанская пресса, испанский нападающий "аристократов" считает, что его 22-летний соотечественник является идеальным кандидатом для усиления атакующей мощи команды.

В нынешнем сезоне Рамирес отметился 1 голевой передачей в 11 матчах за "Эвертон".

Напомним, "Челси" готов побить свой трансферный рекорд. | soccernews.ru