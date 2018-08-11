Мората: "С Ковачичем "Челси" будет больше владеть мячом"

Нападающий "Челси" Альваро Мората поделился мнением о трансфере Матео Ковачича.

"У Ковачича прекрасная техника, с ним "Челси" будет больше владеть мячом. Кроме того, Матео классно обостряет, в "Реале" он часто отдавал мне отличные передачи. Я рад его переходу. Ковачич - один из лучших полузащитников в мире" - приводит слова Мораты сайт клуба.

Напомним, что Ковачич перешел в "Челси" на правах аренды.

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