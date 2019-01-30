Мората сделал громкое заявление о переходе в "Атлетико"

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Мората сделал громкое заявление о переходе в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Альваро Мората сделал громкое заявление о переходе в мадридский клуб.

Напомним, что "матрасники" арендовали 26-летнего испанца у "Челси" на полтора сезона с правом последующего выкупа.

"Переход в "Атлетико" очень важен для меня, потому что я всегда хотел играть за эту команду. Это особенный день - осуществилась моя мечта. Когда я был младше, видел всех легенд "Атлетико". Знаю, что значит имя этого клуба, и знаю, что мне нужно делать, чтобы добиться успеха здесь" - приводит слова Мораты AS.

Напомним, что форвард является воспитанником "Реала", хотя с 13 до 15 лет занимался в академии "Атлетико".

Не пропустите: Стал известен игровой номер Мораты в "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

а ведь два года назад говорил, что счастлив вернуться в Реал.

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OkTawius
Димон

вот уже петух, хоть бы язык свой не распускал

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