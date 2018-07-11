Мората сделал прогноз на исход матча ЧМ-2018 Хорватия - Англия



Нападающий "Челси" Альваро Мората спрогнозировал исход полуфинального матча Чемпионата Мира между сборными Хорватии и Англии.

"Думаю, победит Англия", - приводит слова Мораты официальный твиттер "Челси".

Напомним, что матч Хорватия - Англия состоится сегодня, 11 июля в московских "Лужниках" и начнется в 21:00 мск.

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