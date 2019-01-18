Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората сделал выбор между "Атлетико" и "Севильей", которые проявляют к нему интерес.

По информации известного журналиста Гильема Балаге, футболист был близок к переходу в андалусийский клуб, однако после того, как с ним вышли на контакт "матрасники", он отдал предпочтение им.

Ранее сообщалось, что "Челси" требует у "Атлетико" за Морату 51 миллион евро, а мадридцы хотят арендовать форварда без обязательства выкупа.

Напомним, что "синие" купили воспитанника "Реала" летом 2017 года за 66 миллионов евро. С тех пор игрок провёл в составе "пенсионеров" 72 матча и забил 24 гола.

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