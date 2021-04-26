Мората сделал заявление о своём будущем в "Ювентусе"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората дал понять, что рассчитывает остаться в итальянском гранде.

"Все знают, что я бы с радостью остался в "Ювентусе" на всю жизнь, если бы у меня была такая возможность. Но это работа, футбол - это бизнес, и в большинстве случаев у нас, игроков, нет особого выбора", - цитирует испанца Sky Sport Italia.

Напомним, что Мората выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит мадридскому "Атлетико".

У "старой синьоры" есть опция продления аренды нападающего грядущим летом, либо его выкупа.

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