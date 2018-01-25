Мората склоняет к переходу в "Челси" двух игроков "Реала"

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Мората склоняет к переходу в "Челси" двух игроков "Реала"Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората склоняет к переходу в свой клуб двух футболистов мадридского "Реала".

В частности, как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, 25-летний нападающий желает, чтобы к "аристократам" присоединились полузащитник "сливочных" Иско и их вингер Марко Асенсио, которые так и не сумели стать стабильными игроками стартового состава в своей команде.

Напомним, "Челси" потерял Виллиана. | soccernews.ru

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