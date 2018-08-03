Мората сменил игровой номер в "Челси"

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Мората сменил игровой номер в "Челси"

Форвард "Челси" Альваро Мората решил сменить игровой номер.

Как сообщает Squawka, испанец взял себе 29-й номер, в честь своих сыновей-близнецов, которые родились 29 июля.

Напомним, что ранее Мората выступал под 9-м номером.

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