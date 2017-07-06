Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Альваро Мората договорился о личном контракте с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Guardian, форвард будет зарабатывать около 5 миллионов евро за сезон.

За 24-летнего футболиста "МЮ" заплатит около 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мората сыграл в 43-х матчах во всех турнирах, забив 20 голов и сделав пять голевых передач.

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