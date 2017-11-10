Мората: "Совершить переход Неймара в "Реал" будет сложно, но возможно"



Нападающий "Челси" Альваро Мората считает, что нападающий ПСЖ Неймар вполне может перейти в "Реал".

"Из-за прошлого Неймара в "Барселоне" его переход в "Реал" будет сложно осуществить. Но мы знаем, что для Мадрида нет ничего невозможного", - цитирует Морату Goal.com.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар разочарован своим переходом в ПСЖ.

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