Мората: "Совершить переход Неймара в "Реал" будет сложно, но возможно"

Теги реал мадридпсжнеймаральваро мората

Мората: "Совершить переход Неймара в "Реал" будет сложно, но возможно"
Нападающий "Челси" Альваро Мората считает, что нападающий ПСЖ Неймар вполне может перейти в "Реал".

"Из-за прошлого Неймара в "Барселоне" его переход в "Реал" будет сложно осуществить. Но мы знаем, что для Мадрида нет ничего невозможного", - цитирует Морату Goal.com.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар разочарован своим переходом в ПСЖ.

Не пропустите: Зидан считает, что Неймар играет на уровне Роналду и Месси.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов