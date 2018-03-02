Мората способствует переходу Иско в "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората способствует переходу в свой клуб полузащитника "Реала" Иско.

Как сообщает испанская пресса, форвард "синих" уже ищет для своего соотечественника жильё в Лондоне.

Ранее стало известно, что "Реал" готов расстаться с Иско в случае поступления по нему достойного предложения.

В этом сезоне хавбек сыграл за "сливочных" 35 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru