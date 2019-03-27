Мората стал автором уникального достижения

Форвард сборной Испании Альваро Мората оформил дубль в матче второго тура квалификации Евро-2020 против Мальты.

Таким образом, 26-летний нападающий стал автором уникального достижения.

Как сообщает Mister Chip, Мората - первый футболист в истории "Фурии Рохи", забивавший в составе команды в качестве игрока "Реала" и "Атлетико".

Всего за сборную Испании воспитанник "сливочных" сыграл 28 матчей и отличился 15 голами.

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