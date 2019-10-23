Мората стал автором уникального достижения

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Мората стал автором уникального достижения

Испанский нападающий Альваро Мората вписал своё имя в историю Лиги Чемпионов, сообщает Gracenote Live.

26-летний форвард стал первым в истории футболистом, забивавшим в ЛЧ и за "Атлетико", и за "Реал".

Напомним, что Мората является воспитанником "сливочных". За основную команду выступал с 2010 по 2014 год, а также в сезоне 2016/17.

В "Атлетико" игрок перешёл в январе 2019 года из "Челси" на правах аренды. В следующем году "матрасники" выкупят его за 56 миллионов евро.

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