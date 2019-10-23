Мората стал автором уникального достижения
Испанский нападающий Альваро Мората вписал своё имя в историю Лиги Чемпионов, сообщает Gracenote Live.
26-летний форвард стал первым в истории футболистом, забивавшим в ЛЧ и за "Атлетико", и за "Реал".
Напомним, что Мората является воспитанником "сливочных". За основную команду выступал с 2010 по 2014 год, а также в сезоне 2016/17.
В "Атлетико" игрок перешёл в январе 2019 года из "Челси" на правах аренды. В следующем году "матрасники" выкупят его за 56 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
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|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2