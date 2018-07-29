Мората стал отцом двух детей

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Мората стал отцом двух детей

У испанского нападающего "Челси" Альваро Мората родились двое мальчиков - Алессандро и Леонардо.

"Этот день настал. 29 июля 2018 года – день, который не забуду никогда. Это было долгое ожидание. Девять месяцев тянулись для меня, как три года. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя, Элис. Спасибо за самый красивый и невероятный подарок в мире. Добро пожаловать в наш мир, Алессандро и Леонардо. Я только хочу, чтобы вы были здоровыми и счастливыми от той любви, которой пропитаны наш дом и семья", - написал Мората в своем инстаграме.

 

Y llegó el día... 29 de julio de 2018, un día que jamas olvidaré. La espera ha sido larga, muy muy larga. Han sido tan solo 9 meses pero para nosotros han sido como 3 años. No tengo palabras para darte las gracias Alice, gracias por hacerme el regalo más bonito e increíble del mundo. Cada día desde que te conozco doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, eres l piedra angular de mi vida. Estos meses has luchado como una leona, no puedo estar más orgulloso de ti; noches en el hospital, días deshidratada, días enteros juntos en la cama sin poder ni movernos... pero al final llegó el día, llegó y todo mereció la pena. Bienvenidos al mundo Alessandro y Leonardo. Solo pido que tengáis salud y seáis felices con el amor que se respira en nuestra casa, en nuestra familia. Por último quiero agradecer a los doctores, de aquí y de allí que nos han ayudado en estos meses tan duros, y en especial a todos la gente que trabaja en el hospital dell’Angelo por su amabilidad y sensibilidad ❤️❤️‍‍‍

Публикация от Álvaro Morata (@alvaromorata)

Напомним, что 25-летний Мората перешел в "Челси" год назад из "Реала", провел за клуб 48 матчей и забил 15 голов.

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