Мората стал отцом двух детей

У испанского нападающего "Челси" Альваро Мората родились двое мальчиков - Алессандро и Леонардо.

"Этот день настал. 29 июля 2018 года – день, который не забуду никогда. Это было долгое ожидание. Девять месяцев тянулись для меня, как три года. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя, Элис. Спасибо за самый красивый и невероятный подарок в мире. Добро пожаловать в наш мир, Алессандро и Леонардо. Я только хочу, чтобы вы были здоровыми и счастливыми от той любви, которой пропитаны наш дом и семья", - написал Мората в своем инстаграме.

Напомним, что 25-летний Мората перешел в "Челси" год назад из "Реала", провел за клуб 48 матчей и забил 15 голов.

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