Мората: "У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", но я очень рад, что выбрал "Челси"

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Мората: "У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", но я очень рад, что выбрал "Челси"

Форвард "Челси" Альваро Мората рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры лондонский клуб.

"Челси" доказал, что по-настоящему хочет меня подписать. У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" и другие клубы АПЛ. Но я очень рад, что сделал именно такой выбор, и теперь самое время сражаться ради этой синей футболки.

У меня хорошие взаимоотношения с Моуринью. Он мой первый тренер в профессиональном футболе, который дал мне шанс стать профессионалом и предложил подписать первое соглашение. Иногда мы переписываемся, но не говорим о футболе, спрашиваем о делах друг друга и шутим. Мне очень приятно такое общение с первым тренером, но теперь он мой соперник" - приводит слова Мораты Goal.com.

Читайте также: Мората опроверг слухи о том, что он хочет покинуть "Челси". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
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