Мората: "У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", но я очень рад, что выбрал "Челси"

Форвард "Челси" Альваро Мората рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры лондонский клуб.

"Челси" доказал, что по-настоящему хочет меня подписать. У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" и другие клубы АПЛ. Но я очень рад, что сделал именно такой выбор, и теперь самое время сражаться ради этой синей футболки.

У меня хорошие взаимоотношения с Моуринью. Он мой первый тренер в профессиональном футболе, который дал мне шанс стать профессионалом и предложил подписать первое соглашение. Иногда мы переписываемся, но не говорим о футболе, спрашиваем о делах друг друга и шутим. Мне очень приятно такое общение с первым тренером, но теперь он мой соперник" - приводит слова Мораты Goal.com.

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