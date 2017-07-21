Мората успешно прошёл медобследование в "Челси"

Испанский форвард Альваро Мората успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, уже на этой неделе 24-летний футболист присоединится к "синим" в Сингапуре, где команда готовится к новому сезону.

Ранее стало известно, что Мората обойдётся "Челси" в 65 миллионов евро, ещё 13 миллионов будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru