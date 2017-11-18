Мората установил новый клубный рекорд "Челси"

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Мората установил новый клубный рекорд "Челси"

Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората продолжает устанавливать клубные рекорды.

По ходу матча с "Вест Бромвичем", форвард уже принял участие в двух голах - отдав результативную передачу и забив самостоятельно.

Таким образом, Мората принял участие в 12 голах "Челси" в первых 11 матчах за клуб - никому из новичков "синих" не удавалось действовать результативнее за тот же срок.

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