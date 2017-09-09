Мората уступает только Белотти по числу голов головой с августа 2016 года в чемпионатах топ-5

Теги челсиальваро мората

Мората уступает только Белотти по числу голов головой с августа 2016 года в чемпионатах топ-5

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде играет с "Лестером".

Счет в первом тайме ударом головой открыл испанский нападающий лондонского клуба Альваро Мората.

Стоит отметить, что испанец забил свой девятый гол ударом со "второго этажа" с августа 2016 года и уступает по этому показателю лишь форварду "Торино" Андреа Белотти (10).

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