Мората в этом сезоне забил 12 мячей головой, это лучший показатель в топ-5 европейских лигах

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Мората в этом сезоне забил 12 мячей головой, это лучший показатель в топ-5 европейских лигах

Форвард "Челси" Альваро Мората открыл счёт в матче 20-го тура АПЛ против "Брайтона".

Стоит отметить, что 25-летний испанец поразил ворота "чаек" со второго этажа. 

Таким образом, Мората в этом сезоне забил 12 мячей ударами головой, это лучший показатель в топ-5 европейских лигах. | http://soccernews.ru

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