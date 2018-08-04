Мората: "В прошлом сезоне у меня было что-то похожее на депрессию"

Форвард "Челси" Альваро Мората признался, что испытывал психологические проблемы в прошлом сезоне.

"В прошлом сезоне мою голову словно заблокировало. Я не хотел ни с кем говорить, никого слушать. Мне хотелось просто сидеть дома. Возможно, это была не депрессия, но что-то похожее. В футболе всё зависит от ментального состояния, и в прошлом году мне пришлось тяжело, потому что я пришёл в "Челси" с высокими ожиданиями и чувствовал огромное давление" - цитирует Морату Marca.

Напомним, что 25-летний испанец хорошо начал сезон 2017/18, однако впоследствии перестал забивать и потерял место в стартовом составе.

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