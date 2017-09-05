Мората в третий раз в сезоне отметился голом и результативной передачей в одном матче

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Испании играет с Лихтенштейном.

В первом тайме этого поединка форвард испанцев Альваро Мората забил гол и отдал результативную передачу.

Стоит отметить, что Мората в этом сезоне уже дважды отмечался голом и пасом в одном поединке. Ранее подобное ему удавалось в матчах за "Челси" против "Бернли" и "Эвертона".

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