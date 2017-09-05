Мората в третий раз в сезоне отметился голом и результативной передачей в одном матче

Теги челсииспанияальваро мората

Мората в третий раз в сезоне отметился голом и результативной передачей в одном матче

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Испании играет с Лихтенштейном.

В первом тайме этого поединка форвард испанцев Альваро Мората забил гол и отдал результативную передачу.

Стоит отметить, что Мората в этом сезоне уже дважды отмечался голом и пасом в одном поединке. Ранее подобное ему удавалось в матчах за "Челси" против "Бернли" и "Эвертона".

Не пропустите: Мората рассказал, чего ему не хватало в "Реале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов