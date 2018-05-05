Мората весь сезон играл с повреждением

Форвард "Челси" Альваро Мората рассказал о причинах своего неудачного сезона.

"Это был сложный год для меня и вряд ли лучший год для команды. Всё начиналось хорошо. Меня полюбили, я забивал, но теперь всё иначе. Люди на улицах говорят мне гадости, но они не знают, через что я прошел. Об этом знает только моя супруга. Лучше бы я порвал мышцу и выбыл на три месяца, чем не понимал, что со мной происходит. Я хотел выходить на поле и забивать, но не мог. Просто не понимал, что со мной. Мы обращались к английским докторам, но они не обнаружили причину. Затем мы отправились в Германию, и произошедшее дальше стало для меня тяжелым ударом.

В Германию пришлось летать несколько раз, чтобы получить необходимое лечение. Они делали мне уколы в спину, было очень больно. Затем я должен был возвращаться в Лондон, чтобы тренироваться на следующий день. Думаю, что я совершил ошибку. Надо было прекратить играть. Когда ты нездоров - ты нездоров. Точка. Можно сыграть одну игру, но месяц не продержишься.

Помимо прочего, в играх мне не везло. Если бы я забил в одной из тех встреч, возможно, что-то бы изменилось. Всё в наших головах. За день до игры с "Вест Хэмом" мне сказали, что я стану отцом. Я хотел выйти на поле, но не мог даже двигаться во время разминки. Попросил доктора сделать укол, потому что я должен был сыграть. Хотел посвятить гол моему будущему ребенку. С тех пор я вошел в режим и уже не хотел останавливаться. Собирался кому-то что-то доказать. Всё было плохо.

Теперь всё ясно. Я извлек урок и не повторю свою ошибку. Я страдал. Приходил домой после матчей или тренировок и вкалывал сам себе обезболивающее. Не мог выносить эту боль. Никто не говорил: "У тебя такая-то травма". Они сканировали каждый участок моего тела: от ягодиц до спины. Я обедал, и внезапно спину простреливала острая боль. Не мог водить машину. Затем вернулся в кубковом матче, казалось, всё в порядке, а затем опять. Я никому ничего не говорил. Знали только врач, тренер и моя семья" - приводит слова Мораты Marca.

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