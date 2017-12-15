Мората восстановился после травмы спины

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората покинул клубный лазарет и готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт "синих".

25-летний испанец восстановился после травмы спины и уже приступил к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Мората может принять участие в матче 18-го тура АПЛ против "Саутгемптона", который состоится в субботу в 18:00 по московскому времени.

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