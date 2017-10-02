Мората, возможно, выбыл на месяц
Стали известны приблизительные сроки восстановления нападающего "Челси" Альваро Мораты.
Как сообщает The Telegraph, футболист может пропустить около месяца. Напомним, что Мората травмировал заднюю поверхность бедра.
Скорее всего, испанец не примет участия в матчах Лиги Чемпионов против "Ромы".
Читайте также: Конте: "Не думаю, что травма Мораты носит серьезный характер". | http://soccernews.ru
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