Мората все еще может перейти в "Барселону"

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Мората все еще может перейти в "Барселону"Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Испании и туринского "Ювентуса" Альваро Мораты остается неопределенным на фоне интереса "Барселоны".

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, источники в каталонском клубе сообщили ему, что если у сине-гранатовых получится разгрузить фонд заработной платы, как это происходит в данный момент, то Мората станет футболистом "Барселоны" до 31 января.

Ранее главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что вопрос с Моратой закрыт и он останется в стане "бьянконери".

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