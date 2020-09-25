Мората выбрал игровой номер в "Ювентусе"
Стало известно, под каким номером будет выступать за "Ювентус" нападающий Альваро Мората.
Напомним, что туринский клуб на этой неделе арендовал футболиста у "Атлетико" с опцией выкупа.
В составе "старой синьоры" испанец будет играть с "девяткой" на спине. Ранее этот номер принадлежал уехавшему в МЛС Гонсало Игуаину.
27-летний Мората уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год, сыграл 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17