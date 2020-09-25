Мората выбрал игровой номер в "Ювентусе"

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Мората выбрал игровой номер в "Ювентусе"

Стало известно, под каким номером будет выступать за "Ювентус" нападающий Альваро Мората.

Напомним, что туринский клуб на этой неделе арендовал футболиста у "Атлетико" с опцией выкупа.

В составе "старой синьоры" испанец будет играть с "девяткой" на спине. Ранее этот номер принадлежал уехавшему в МЛС Гонсало Игуаину.

27-летний Мората уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год, сыграл 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.

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