Мората вышел на третье место по числу голов в Лиге Чемпионов среди испанцев

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората поднялся в рейтинге лучших бомбардиров-испанцев в Лиге Чемпионов.

Забив 21-й гол в самом престижном еврокубковом турнире (в ворота киевского "Динамо"), форвард "старой синьоры" обогнал Фернандо Торреса (20) и Сеска Фабрегаса (20).

Теперь Мората занимает чистое третье место по этому показателю в истории ЛЧ.

Чаще него из испанцев забивали только Фернандо Морьентес (33) и Рауль Гонсалес (71).

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