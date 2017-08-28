Мората высказался о процессе своей адаптации в Англии

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Мората высказался о процессе своей адаптации в АнглииФорвард лондонского "Челси" Альваро Мората высказался о процессе своей адаптации в английской Премьер-Лиге.

"Для меня важно играть и адаптироваться к игре команды. Это непросто: новая страна, другой язык, новый стиль футбола. Мне нужно время для адаптации в Премьер-Лиге, но я в порядке, мои товарищи по команде подают мне руку, чтобы сделать ее легкой, и я очень рад быть здесь", - цитирует 24-летнего нападающего itv.com.

Напомним, Мората установил уникальное для АПЛ достижение. | soccernews.ru

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