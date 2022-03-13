Мората высказался о своем будущем в "Ювентусе"

Теги атлетико мадридювентусальваро мората

Мората высказался о своем будущем в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Альваро Мораты\Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората поделился мнением о своем будущем в итальянском клубе.

"Перед началом сезона у меня был разговор с тренером. Когда босс верит в вас, то это придает уверенность в себе, а также повышает желание работать еще старательнее. Мое будущее в "Ювентусе" зависит не только от меня. Даже если я не останусь, то все равно буду болеть за клуб. Мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами", - приводит слова Мораты Football Italia.

29-летний Мората принадлежит "Атлетико", а за "Ювентус" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентусу" интересны сразу четыре футболиста "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов