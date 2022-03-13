Мората высказался о своем будущем в "Ювентусе"
Фото: инстаграм Альваро Мораты\Автор неизвестен
Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората поделился мнением о своем будущем в итальянском клубе.
"Перед началом сезона у меня был разговор с тренером. Когда босс верит в вас, то это придает уверенность в себе, а также повышает желание работать еще старательнее. Мое будущее в "Ювентусе" зависит не только от меня. Даже если я не останусь, то все равно буду болеть за клуб. Мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами", - приводит слова Мораты Football Italia.
29-летний Мората принадлежит "Атлетико", а за "Ювентус" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|Леванте
|20
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|Осасуна
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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