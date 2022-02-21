Мората высказался перед матчем с "Вильярреалом"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мората поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Мы очень изменились и возмужали за последний месяц. Начало сезона было очень сложным, но мы выдержали это испытание и сейчас подходим к плей-офф в хороших кондициях.

Я не знаю, как далеко мы сможем пройти в Лиге чемпионов, но сделаем все, чтобы добраться до финала и победить. Последние годы чемпионы стран были близки к победе в турнире и мы не исключение.

Влахович и Закария? Они привнесли энтузиазм и азарт в команду. Душан молодой парень, у которого вся карьера и слава еще впереди. Он быстро адаптировался и я надеюсь, что он забьет свои первые мячи в Лиге чемпионов уже в матче с "Вильярреалом", - сказал испанец.

Игра между "Вильярреалом" и "Ювентусом" состоится уже завтра, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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